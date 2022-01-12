На Волыни на перемене утонул подросток: друзья видели, но просто пошли на урок
Стали известны обстоятельства смерти 13-летнего парня, который во время школьной перемены провалился под лед и утонул в реке Луга.
Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал «Новини Луцька та Волині».
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Во Владимире Волынской области 12 января произошла трагедия – в реке Луга возле села Заречье было обнаружено тело ребенка. Погибшим оказался 13-летний ученик 7 класса общеобразовательной школы №1, которая расположена всего в 400 метрах от берега реки.
Как оказалось, ученик отправился к берегу реки во время школьной перемены вместе с еще тремя ребятам.
«Парень, по словам детей, оказался на льду и лед не выдержал. Дети сначала объяснили, что они не видели, когда он провалился, но один из мальчиков позвал других и пытались спасать. Спасти не удалось. Звали женщину, которая шла по дороге с дочерью, которые тоже пытались спасать. Уже потом женщина и вызвала ГСЧС», – рассказывает директор учебного заведения.
После произошедшего все трое учеников благополучно вернулись на урок и не сразу рассказали о случившемся учителям. О смерти ребенка стало известно только после того, как один из детей позвонил маме погибшего и рассказал о произошедшем.
Как ранее сообщали Власти, на Волыни в реке нашли тело 13-летнего ребенка.