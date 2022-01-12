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16:11 14 Января 2022 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

На Волыни на перемене утонул подросток: друзья видели, но просто пошли на урок

Стали известны обстоятельства смерти 13-летнего парня, который во время школьной перемены провалился под лед и утонул в реке Луга.

Ученик отправился к берегу реки во время школьной перемены

Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал «Новини Луцька та Волині».

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Во Владимире Волынской области 12 января произошла трагедия – в реке Луга возле села Заречье было обнаружено тело ребенка. Погибшим оказался 13-летний ученик 7 класса общеобразовательной школы №1, которая расположена всего в 400 метрах от берега реки.

Как оказалось, ученик отправился к берегу реки во время школьной перемены вместе с еще тремя ребятам.

«Парень, по словам детей, оказался на льду и лед не выдержал. Дети сначала объяснили, что они не видели, когда он провалился, но один из мальчиков позвал других и пытались спасать. Спасти не удалось. Звали женщину, которая шла по дороге с дочерью, которые тоже пытались спасать. Уже потом женщина и вызвала ГСЧС», – рассказывает директор учебного заведения.

После произошедшего все трое учеников благополучно вернулись на урок и не сразу рассказали о случившемся учителям. О смерти ребенка стало известно только после того, как один из детей позвонил маме погибшего и рассказал о произошедшем.

Как ранее сообщали Власти, на Волыни в реке нашли тело 13-летнего ребенка.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: школа, утонул, провалился под лед
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