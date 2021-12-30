Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на конференции Atlantic Council.
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Он уточнили, что пока ответа на это предложение не поступило, но его на Банковой ждут.
Также Ермак добавил, что переговоры могут быть организованы в режиме видеоконференции.
«Мы думаем, это может сработать… Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом», — сказал глава ОП.
Как сообщали Власти, Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины, обвинив Киев в наступлении на Донбасс.