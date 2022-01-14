Пандемия изменила нашу психологию: люди в масках стали привлекательные

Глаза в глаза: ученые обнаружили что мужчины, и женщины выглядят лучше, если маска скрывает нижнюю половину лица.

Маски для лица делают людей более привлекательными, так считают ученые



Во время пандемии Covid было очень мало положительных моментов, но британские ученые, все же обнаружили один: люди стали выглядеть более привлекательными в защитных масках.

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Исследователи из Университета Кардиффа были удивлены, обнаружив, что и мужчины, и женщины выглядели лучше, если маска скрывала нижнюю половину лица. Лицо, закрытое одноразовой хирургической маской, также стало считаться более привлекательным.

Доктор Майкл Льюис, лектор из школы психологии Кардиффского университета и эксперт по лицам, сказал, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски для лица снижают привлекательность, потому что они связаны с болезнью или болезнью. «Мы хотели проверить, изменилось ли это с тех пор, как маски для лица стали повсеместными, и понять, оказал ли тип маски какой-либо эффект», — сказал он.

«Наше исследование показывает, что лица считаются наиболее привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Это может быть связано с тем, что мы привыкли к работникам здравоохранения в синих масках, а теперь мы ассоциируем их с людьми, занимающимися уходом за больными или медицинскими работниками. В то время, когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем найти ношение медицинских масок обнадеживающим и поэтому чувствовать себя более позитивно по отношению к носителю маски».

Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года, когда британское население уже привыкло носить маски при некоторых обстоятельствах. Сорок три женщины попросили оценить по шкале от одного до 10 привлекательность изображений мужских лиц без маски, в простой тканевой маске, синей медицинской маске и держащих простую черную книгу, закрывающую область лица маской. Участники сказали, что те, кто носил тканевые маски, были значительно более привлекательными, чем те, у кого не было масок или чьи лица были частично скрыты книгой. Но хирургическая маска — обычная, одноразовая — делала владельца еще лучше.

«Результаты противоречат допандемическим исследованиям, в которых считалось, что маски заставляют людей думать о болезни, и этого человека следует избегать», — сказал Льюис.«Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: «У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше». «Это относится к эволюционной психологии и тому, почему мы выбираем партнеров, которых мы делаем. Болезнь и признаки болезни могут играть большую роль в выборе партнера — раньше любые признаки болезни были большим препятствием. Теперь мы можем наблюдать сдвиг в нашей психологии, так что маски для лица больше не служат сигналом заражения».

Льюис сказал, что также возможно, что маски делают людей более привлекательными, потому что они направляют взгляд человека прямым внимание на глаза. А как считается глаза являются «зеркалом души».

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