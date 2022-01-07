Лукашенко пытался вручить букет человеку без рук. Видео

Александр Лукашенко на вручении премий пытался вручить букет цвету мужчине без рук.

Среди награжденных был мужчина без рук на инвалидной коляске



Видео церемонии опубликовало новостное агентство »Белта».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

11 января в Минске проходило вручении премии За духовное возрождение, на которой присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

На церемонии Лукашенко вручал грамоты и цветы гражданам республики, внесшим значительный вклад в духовное возрождение Беларуси.

Среди награжденных был мужчина без рук на инвалидной коляске, который также получил букет цветов от президента. Более того, позже Лукашенко сделал это еще раз, позже вручив ему второй букет.

Как ранее сообщали Власти, правительство Беларуси намерено укрепить связь с братскими странами, среди которых была названа и Украина.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Лукашенко, беларусь, премия