Постоянно шла на обгон: в масштабном ДТП в Одессе погибла девушка за рулем Mercedes

В пятницу, 14 января, на въезде в Одессу произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла девушка.

Тело погибшей девушки пришлось вырезать специнструментом



Об этом сообщил Telegram-канал Новини.LIVE Odesa. Инцидент произошел недалеко от кафе «За рулем».

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По информации отдела коммуникации полиции Одесской области, происшествие случилось около 15:00.

Автомобиль KIA Cerato, поворачивая налево, столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем Mercedes.

После этого Mercedes ударил эвакуатор, от чего последний влетел в фуру.

Но на этом череда столкновений не закончилось: после серии ударов Mercedes отбросило на отбойник.

Находившаяся за рулем авто девушка погибла на месте. Ее зажало в смятом салоне машины, поэтому тело смогли извлечь только с помощью специнструмента.

Механические повреждения получили еще три оказавшихся рядом автомобиля, люди в них не пострадали.

По словам очевидцев, водитель Mercedes на протяжении пути очень спешила и постоянно шла на обгон.

Личность погибшей пока не установили.

Как сообщали Власти, в масштабном ДТП под Харьковом столкнулись 5 машин, среди пострадавших – ребенок.

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