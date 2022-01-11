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Главная » Украина » Происшествия
19:23 14 Января 2022 Просмотров 268   КомментариевКомментарии

Постоянно шла на обгон: в масштабном ДТП в Одессе погибла девушка за рулем Mercedes

В пятницу, 14 января, на въезде в Одессу произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла девушка.

Тело погибшей девушки пришлось вырезать специнструментом

Об этом сообщил Telegram-канал Новини.LIVE Odesa. Инцидент произошел недалеко от кафе «За рулем».

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По информации отдела коммуникации полиции Одесской области, происшествие случилось около 15:00.

Автомобиль KIA Cerato, поворачивая налево, столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем Mercedes.

После этого Mercedes ударил эвакуатор, от чего последний влетел в фуру.

В ДТП пострадало пять автомобилей

В ДТП пострадало пять автомобилей

Но на этом череда столкновений не закончилось: после серии ударов Mercedes отбросило на отбойник.

За рулем Mercedes находилась девушка

За рулем Mercedes находилась девушка

Находившаяся за рулем авто девушка погибла на месте. Ее зажало в смятом салоне машины, поэтому тело смогли извлечь только с помощью специнструмента.

Тело погибшей вырезали специнструментом ГСЧС

Тело погибшей вырезали специнструментом ГСЧС

Механические повреждения получили еще три оказавшихся рядом автомобиля, люди в них не пострадали.

По словам очевидцев, водитель Mercedes всю дорогу очень спешила

По словам очевидцев, водитель Mercedes всю дорогу очень спешила

По словам очевидцев, водитель Mercedes на протяжении пути очень спешила и постоянно шла на обгон.

Личность погибшей пока не установили.

Как сообщали Власти, в масштабном ДТП под Харьковом столкнулись 5 машин, среди пострадавших – ребенок.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Одесса, дтп
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