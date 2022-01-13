Снова более 10 тысяч за сутки: COVID-19 в Украине не отступает
За последние сутки по состоянию на утро 15 января в Украине выявили 10 569 новых случаев COVID-19, умерло от болезни 127 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 727 детей и 229 медиков.
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Отмечено, что за этот период времени 6172 украинцев победили болезнь, а в больницы попали 1682 человека.
Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве и Львовской области – по 1178 случаев, а также в Ивано-Франковской области – 1167.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 1178;
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Винницкая область – 414;
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Волынская область – 126;
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Днепропетровская область – 338;
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Донецкая область – 288;
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Житомирская область – 324;
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Закарпатская область – 215;
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Запорожская область – 173;
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Ивано-Франковская область – 1167;
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Киевская область – 431;
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Кировоградская область – 80;
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Луганская область – 89;
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Львовская область – 1178;
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Николаевская область – 173;
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Одесская область – 471;
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Полтавская область – 343;
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Ривненская область – 347;
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Сумская область – 562;
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Тернопольская область – 453;
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Харьковская область – 761;
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Херсонская область – 143;
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Хмельницкая область – 402;
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Черкасская область – 218;
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Черновицкая область – 446;
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Черниговская область – 249.
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