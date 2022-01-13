Снова более 10 тысяч за сутки: COVID-19 в Украине не отступает

За последние сутки по состоянию на утро 15 января в Украине выявили 10 569 новых случаев COVID-19, умерло от болезни 127 пациентов.

За сутки в Украине зафиксировали 10 596 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 727 детей и 229 медиков.

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Отмечено, что за этот период времени 6172 украинцев победили болезнь, а в больницы попали 1682 человека.

Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве и Львовской области – по 1178 случаев, а также в Ивано-Франковской области – 1167.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 1178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ривненская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

Как сообщали Власти, ученые обнаружили что мужчины, и женщины выглядят лучше, если маска скрывает нижнюю половину лица. Так пандемия изменила человеческую психологию.

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