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08:47 15 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Снова более 10 тысяч за сутки: COVID-19 в Украине не отступает

За последние сутки по состоянию на утро 15 января в Украине выявили 10 569 новых случаев COVID-19, умерло от болезни 127 пациентов.

За сутки в Украине зафиксировали 10 596 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.  Среди заболевших 727 детей и 229 медиков.

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Отмечено, что за этот период времени 6172 украинцев победили болезнь, а в больницы попали 1682 человека.

Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве и Львовской области – по 1178 случаев, а также в Ивано-Франковской области – 1167.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 1178;

  • Винницкая область – 414;

  • Волынская область – 126;

  • Днепропетровская область – 338;

  • Донецкая область – 288;

  • Житомирская область – 324;

  • Закарпатская область – 215;

  • Запорожская область – 173;

  • Ивано-Франковская область – 1167;

  • Киевская область – 431;

  • Кировоградская область – 80;

  • Луганская область – 89;

  • Львовская область – 1178;

  • Николаевская область – 173;

  • Одесская область – 471;

  • Полтавская область – 343;

  • Ривненская область – 347;

  • Сумская область – 562;

  • Тернопольская область – 453;

  • Харьковская область – 761;

  • Херсонская область – 143;

  • Хмельницкая область – 402;

  • Черкасская область – 218;

  • Черновицкая область – 446;

  • Черниговская область – 249.

Как сообщали Власти, ученые обнаружили что мужчины, и женщины выглядят лучше, если маска скрывает нижнюю половину лица. Так пандемия изменила человеческую психологию.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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