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09:15 15 Января 2022 Просмотров 184   КомментариевКомментарии

Медики назвали характерный симптом “Омикрона” у маленьких детей

Характерным общим симптомом у детей, инфицированных штаммом “Омикрон”, является сухой лающий кашель или круп.

С новым штаммом "Омикрон" количество заболевших детей значительно увеличилось

Об этом рассказала NBC доктор национальной детской больницы в Вашингтоне Сьюзан Уолл. Она отметила, что количество госпитализированных детей во время последней волны пандемии продолжает постоянно расти.

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Сейчас в больничных палатах с COVID-19 находится 65 детей, что более чем в два раза превышает предыдущий пик во время Дельта-волны в сентябре.

В Университете Джона Хопкинса в Балтиморе случаи COVID-19 у детей сейчас в три раза выше, чем в начале пандемии.

Большинство среди госпитализированных детей – в возрасте до 5 лет, поэтому они невакцинированы.

По словам медиков, большинство детей переносит болезнь легко, но немало случаев, когда необходима госпитализация.

Доктор Милстоун из больницы Университета Джона Хопкинса рассказал, что у многих маленьких пациентов, которых он наблюдает, развивается общее состояние.

«Одна вещь, которая, похоже, становится уникальным явлением с “Омикроном”, заключается в том, что мы наблюдаем больше инфекций верхних дыхательных путей. Некоторые родители, возможно, слышали выражение круп, которое является тем самым лающим кашлем, который иногда у детей случается зимой», – рассказал Милстоун.

Оба врача отметили, что рост педиатрических случаев вызывает беспокойство, но важно рассмотреть эти цифры в перспективе.

Как сообщали Власти, в США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса «Омикрон», появляющиеся на коже, губах и ногтях, при которых следует как можно быстрее обратиться к врачу.

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Тэги: covid-19, Омикрон
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