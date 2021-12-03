Экс-министра обороны Дании обвинили в разглашении гостайны
Неясно только, что именно Клаус Йорт Фредериксен, нынешний депутат от оппозиции, рассказал или раскрыл и когда он это сделал.
Об этом сообщает CNN.
«Я высказался как член парламента по политическому вопросу, и в настоящее время мне больше нечего добавить», – сказал Фредриксен в заявлении, опубликованном его политической партией Venstre.
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По его словам, он никогда бы не сделал ничего, «что могло бы нанести ущерб Дании или интересам Дании».
Фредериксен не уточнил, в разглашении чего именно его обвиняют. Прокуратура тоже не вдается в подробности, но датская пресса предполагает, что экс-министра привлекли к ответственности за то, что он подтвердил факт тайного сотрудничества датской разведки с США.
Фредериксену грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее Власти писали, что в Израиле задержали иранского шпиона, который работал у министра обороны уборщиком.