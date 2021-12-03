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Главная » Мир » Политика
11:10 15 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-министра обороны Дании обвинили в разглашении гостайны

Неясно только, что именно Клаус Йорт Фредериксен, нынешний депутат от оппозиции, рассказал или раскрыл и когда он это сделал.

Клаус Йорт Фредериксен был министром обороны с 2016 по 2019 год.

Об этом сообщает CNN.

«Я высказался как член парламента по политическому вопросу, и в настоящее время мне больше нечего добавить», – сказал Фредриксен в заявлении, опубликованном его политической партией Venstre.

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По его словам, он никогда бы не сделал ничего, «что могло бы нанести ущерб Дании или интересам Дании».

Фредериксен не уточнил, в разглашении чего именно его обвиняют. Прокуратура тоже не вдается в подробности, но датская пресса предполагает, что экс-министра привлекли к ответственности за то, что он подтвердил факт тайного сотрудничества датской разведки с США.

Фредериксену грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Власти писали, что в Израиле задержали иранского шпиона, который работал у министра обороны уборщиком.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Дания, министр обороны, государственная тайна
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