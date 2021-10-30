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Главная » Мир » Общество
12:48 15 Января 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

7-летняя блогер из России за год заработала 28 млн долларов

Настя Радзинская попала в составленный Forbes рейтинг YouTube-блогеров с самыми большими заработками за 2021 год.

Настя Радзинская снимается в роликах на канале Like Nastya.

В рейтинге Forbes Настя заняла шестое место годовым заработком в 28 млн долларов.

Радзинская снимается в роликах на канале Like Nastya, на который подписаны более 85 млн человек. Больше всего просмотров за год на ее канале набрали видео о подготовке к Хэллоуину и о том, как провести время со своими лучшими друзьями.

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Forbes отмечает, что в прошедшем году семья Радзинской заключила сделку с компанией Spotter, продав права на уже опубликованные видео.

Настя Радзинская родилась в Краснодарском крае. У девочки диагностировали детский церебральный паралич, после чего ее родители сделали канал на YouTube, чтобы документировать успехи в лечении и развитии дочери. В 2018 году семья переехала в США.

Ранее Власти писали, что американский блогер-антиваксер скончался от COVID-19.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Forbes, блогеры
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