Повод для вторжения: в оккупированной Горловке происходит утечка химикатов
В неподконтрольной украинским властям Горловке на ПАО Концерн Стирол происходит утечка химических препаратов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в субботу, 15 января.
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Согласно разведданным, на ПАО Концерн Стирол из ранее доставленных на предприятие емкостей с аммиаком происходит утечка ядовитых веществ.
Причина утечки — нарушение герметичности емкостей.
В управлении опасаются, что утечка химикатов может привести к экологической катастрофе на востоке Украины, а также стать поводом для вторжения в России на территорию Украину.
В ГУР считают, что РФ может обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ.
Напомним, ранее в ГУР уже сообщали, что Россия готовит провокацию на Донбассе с применением химического оружия, чтобы обвинить в этом Украину, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.