Повод для вторжения: в оккупированной Горловке происходит утечка химикатов

В неподконтрольной украинским властям Горловке на ПАО Концерн Стирол происходит утечка химических препаратов.

Причина утечки — нарушение герметичности емкостей



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в субботу, 15 января.

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Согласно разведданным, на ПАО Концерн Стирол из ранее доставленных на предприятие емкостей с аммиаком происходит утечка ядовитых веществ.

Причина утечки — нарушение герметичности емкостей.

В управлении опасаются, что утечка химикатов может привести к экологической катастрофе на востоке Украины, а также стать поводом для вторжения в России на территорию Украину.

В ГУР считают, что РФ может обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ.

Напомним, ранее в ГУР уже сообщали, что Россия готовит провокацию на Донбассе с применением химического оружия, чтобы обвинить в этом Украину, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Донбасс, Горловка, химикаты, утечка, ГУР