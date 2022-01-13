Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

Российские военные покидают Казахстан после завершения операции ОДКБ.

Первые военно-транспортные самолеты РФ начали покидать Казахстан еще 13 января



Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

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Из аэропорта Алматы вылетели 19 военно-транспортных самолетов РФ с российскими миротворцами. Самолеты приземлятся в аэродроме Чкаловский в Московской области.

«В настоящее время 19 самолетов (18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 Руслан) военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома «Алматы» и находятся в воздухе», – говорится в сообщении.

На борту военных самолетов — личный состав и техника подразделений ВДВ. Военные возвращаются на место своей постоянной дислокации после завершения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

Первые военно-транспортные самолеты РФ начали покидать Казахстан еще 13 января.

Как ранее сообщали Власти, в Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ: начался вывод войск.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Казахстан, военные, одкб