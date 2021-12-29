«Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера, не дожидаясь завершения контракта
Андрей Шевченко был уволен через два месяца после подписания контракта, который был заключен до 2024 года.
Об этом сообщается в Twitter итальянского клуба.
«Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», – говорится в сообщении.
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45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября 2021 года. Под его руководством команда проиграла семь игр, сыграла вничью три и выиграла одну.
С 2016 года Шевченко тренировал сборную Украины. С середины 1990-х до 2012 года играл за киевское «Динамо», «Милан» и английский «Челси».
Ранее Власти писали, что «Дженоа» занимает в «Серии А» предпоследнее, 19-е, место. Шевченко объясняет неудачи клуба отсутствием ведущих игроков основного состава.