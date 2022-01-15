Россия может разместить наступательное вооружение в Украине, – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины, но нападать на нее не собирается.

Песков не исключил вторжения России в Украину



Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на интервью Пескова на CNN.

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«Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать какое-либо наступательное оружие на территории Украины«, — заявил Песков.

Он также отметил, что Россия «не собирается нападать на Украину», а обвинения в подготовке провокации на Донбассе являются «ложными».

Сказав, что «мы не говорим о военных действиях» в рамках ультиматума, Песков повторил призыв России к НАТО гарантировать, что она никогда не примет Украину — то, что альянс отвергает.

По словам пресс-секретаря Путина, Россия рассматривает переговоры с США и НАТО как «неудачные» и готова продолжить их, если западные страны будут готовы серьезно обсудить свои требования безопасности.

Напомним, администрация Байдена заявила в пятницу, 14 января, что Россия готовит возможные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикует провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину, если дипломатия потерпит неудачу.

Правительство Путина заранее разместило военных, обученных ведению городской войны и использованию взрывчатых веществ, возможно, для совершения актов саботажа против российских сил в Украине или вблизи нее.

У США есть информация, указывающая на то, что Россия «активно работает над созданием предлога для потенциального вторжения», заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, «может начаться в период с середины января по середину февраля».

Как сообщали Власти, Россия отказалась даже обсуждать требование США и НАТО отвести свои войска от украинской границы, поскольку они “абсолютно неприемлемые”.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины, обвинив Киев в наступлении на Донбасс.

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