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19:43 16 Января 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Карпатах под лавину попала женщина с ребенком

Во время восхождения на гору Говерлу под лавину попала женщина с ребенком.

После схода лавины за помощью к спасателям больше никто не обращался

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора Яремчанской центральной городской больницы в Иван-Франковской области Александра Соколовского.

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15 января в центральную больницу Ивано-Франковской области были доставлены 49-летняя женщина вместе с 12 летним ребенком. Пострадавшие попали под лавину во время восхождения на гору Говерла.

«… У ребенка – травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины – травма позвоночника. Они рассказали, что, когда совершали восхождение на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они в сознании, но имеют психологическую травму», – рассказал Соколовский.

Отмечается, что после схода лавины за помощью к спасателям больше никто не обращался.

Спасатели предупреждают, что в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также в горах Черновицкой, Львовской областей сохраняется умеренная опасность схода лавин (2 уровень).

Как ранее сообщали Власти, в Карпатах потерялся мужчина во время катаниях на снегоходах с друзьями.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Карпаты, ребенок, пострадавшие, лавина
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