В Карпатах под лавину попала женщина с ребенком
Во время восхождения на гору Говерлу под лавину попала женщина с ребенком.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора Яремчанской центральной городской больницы в Иван-Франковской области Александра Соколовского.
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15 января в центральную больницу Ивано-Франковской области были доставлены 49-летняя женщина вместе с 12 летним ребенком. Пострадавшие попали под лавину во время восхождения на гору Говерла.
«… У ребенка – травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины – травма позвоночника. Они рассказали, что, когда совершали восхождение на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они в сознании, но имеют психологическую травму», – рассказал Соколовский.
Отмечается, что после схода лавины за помощью к спасателям больше никто не обращался.
Спасатели предупреждают, что в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также в горах Черновицкой, Львовской областей сохраняется умеренная опасность схода лавин (2 уровень).
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