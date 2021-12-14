Мигранты снова пытались прорваться на территорию Польши

С территории Беларуси группа нелегальных мигрантов вновь предприняла попытку прорваться через польскую границу.

Мигранты традиционно атаковали заграждения и закидывали польских пограничников камнями и палками



Об этом сообщает Пограничная служба Польши в воскресенье, 16 января.

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Около полусотни нелегальных мигрантов не без помощи беларусских пограничников пытались штурмовать польско-белорусскую границу.

«В субботу, 15 января, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 47 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из 47 человек, 18 нелегалов при поддержке белорусских силовиков штурмовали границу в Мельнике. Мигранты традиционно атаковали заграждения и закидывали польских пограничников камнями и палками.

«Люди уничтожали заграждения, вырывали металлические столбики, бросали в сторону польских служащих камни и бревна», — сообщает пограничная служба Польши.

Как ранее сообщали Власти, мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Польша, беларусь, мигранты