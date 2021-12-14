Мигранты снова пытались прорваться на территорию Польши
С территории Беларуси группа нелегальных мигрантов вновь предприняла попытку прорваться через польскую границу.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши в воскресенье, 16 января.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Около полусотни нелегальных мигрантов не без помощи беларусских пограничников пытались штурмовать польско-белорусскую границу.
«В субботу, 15 января, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 47 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что из 47 человек, 18 нелегалов при поддержке белорусских силовиков штурмовали границу в Мельнике. Мигранты традиционно атаковали заграждения и закидывали польских пограничников камнями и палками.
«Люди уничтожали заграждения, вырывали металлические столбики, бросали в сторону польских служащих камни и бревна», — сообщает пограничная служба Польши.
Как ранее сообщали Власти, мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами.