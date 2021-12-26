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21:33 16 Января 2022 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Дефицит кадров: у NASA заканчиваются астронавты

Сейчас множество работодателей с трудом заполняют рабочие места, NASA не стала исключением.

Сейчас в агентстве всего 44 астронавта.

В новом отчете, опубликованном Главным следственным управлением агентства, говорится, что корпус астронавтов сократился настолько, насколько это было возможно с 1970-х годов Futurism.

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На самом деле, сейчас в агентстве всего 44 астронавта, что резко контрастирует с его пиком в 150 астронавтов в 2000 году. Эта тенденция вызывает опасения по поводу того, как NASA собирается выполнять свои амбициозные миссии, включая возвращение людей на Луну в ближайшие годы. В отчете говорится, что «по прогнозам, в 2022 и 2023 финансовом году отряд астронавтов упадет ниже своего целевого размера или минимальных требований к манифесту из-за истощения и дополнительных потребностей в манифесте космических полетов», добавив, что «Управление астронавтов подсчитало, что размер корпуса будет точно соответствовать количеству мест в полетном листе, которое потребуется NASA в 2022 финансовом году».

«В результате у Агентства может не быть достаточного количества дополнительных астронавтов для непредвиденных увольнений и переназначений экипажа или наземных ролей, таких как участие в разработке программ, укомплектование руководящих должностей Управления астронавтов и должности связи, а также выступление в качестве представителей Агентства».

«В свете расширения возможностей космических полетов, ожидаемых для миссий «Артемида», корпус может столкнуться с риском смещения в будущем, что приведет к разрушительной реорганизации экипажа или задержкам миссии». Хотя на первый взгляд удивительно, что даже NASA переживает кризис найма во время «Великой Отставки», причина кажется довольно банальной: многие астронавты ушли на пенсию.

После того, как агентство объявило, что миссии космических челноков будут в значительной степени прекращены, уровень отсева астронавтов составил 11,1 процента, или примерно 10 астронавтов в год в период с 2004 по 2012 год. К счастью, этот уровень отсева, как ожидается, снизится, поскольку в прошлом месяце агентство объявило о новом раунде кандидатов в космонавты. Тем не менее, отчет представляет собой отрезвляющий взгляд на проблемы с ресурсами, которые NASA необходимо решить для выполнения своих предстоящих миссий.

Чтобы достичь своих целей, NASA нужно будет тщательно сбалансировать бюджетные ограничения и сроки обучения — задача. мягко говоря, непростая.

Так что да, если вы ищете место для деятельности, может, стоит «бросить свою шляпу» на ринг и стать космонавтом? Преимущества включают медицинскую страховку, длительные поездки, связанные с работой, и захватывающие практические занятия. По крайней мере, это будет хорошим дополнением к вашему резюме.

Ранее Власти писали, что Украина может претендовать на ресурсы Луны в рамках программы NASA «Артемида».

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: NASA, американские астронавты, дефицит кадров
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