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01:58 17 Января 2022 Просмотров 282   КомментариевКомментарии

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

Ученые развенчивают мифы о том, что аквариумные рыбки слишком примитивны. Их научили управлять аквариумом на колесах.

Аквариумные рыбки доказали, что они не только могут сохранять информацию, но и вспоминать ее позже при необходимости

Оказывается золотые рыбки могут развивать пространственное восприятие, ориентироваться в новых условиях и пользоваться навигацией не только в воде, но и на суше. Это доказали израильские ученые из Университета Бен-Гуриона доказали. О них рассказывается в новой статье, опубликованной в журнале Behavioural Brain Research.

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Для экспериментов ученые сконструировали Fish Operated Vehicle (FOV) — «управляемое рыбами транспортное средство». Это маленький аквариум на подвижной платформе с колесиками, снабженный камерой и подключенный к компьютеру. Когда рыбка подплывает к стенке аквариума и будто бы пытается продолжить путь в выбранном направлении, система активирует колесики и перемещает FOV в нужную сторону.

В аквариуме по полчаса три раза в неделю упражнялись шесть золотых рыбок. Им давали лакомство, если удавалось подогнать FOV к розовой полоске на стене.

Каждый раз рыбки преодолевали путь быстрее и точнее, даже когда ученые перекрашивали стену и перемещали FOV по комнате. Это значит, животные не просто запомнили последовательность движений — они пользовались навигацией и корректировали свои действия. Согласитесь, это настоящий подвиг для животного, мозг которого в 380000 раз меньше, чем у новорожденного человеческого ребенка!

Если рыбы так умны, возникает вопрос – а не жестоко ли держать их в крошечных или любых других аквариумах?

Ранее Власти писали, как ученые разгадали загадку: почему мозг человека уменьшился в ходе эволюции.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: золотые рыбки, аквариум на колесах, мозг рыбок
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