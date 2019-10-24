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07:03 17 Января 2022 Просмотров 254   КомментариевКомментарии

На Полтавщине вспыхнула АЗС: микроавтобус влетел в емкость с газом

В воскресенье, 16 января, в Кременчуге микроавтобус врезался в емкость с газом на АЗС «Мотто», в результате чего заправка вспыхнула.

Пожар вспыхнул в 22:10

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Инцидент произошел в 22:10.

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По состоянию на 23:00 горел газовый модуль и микроавтобус.

К борьбе с огнем привлекли 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

На борьбу с огнем ГСЧС направила 8 единиц техники

На борьбу с огнем ГСЧС направила 8 единиц техники

О пострадавших или погибших не сообщается.

Момент ДТП, которое привело к пожару, попал на видео. На кадрах видно, что микроавтобус Mercedes Sprinter на значительной скорости пронесся на красный свет на переходе и влетел на территорию заправки.

Как сообщали Власти, в Харьковской области возле села Рай-Оленовка рано утром 28 октября на автозаправке произошел взрыв, а затем пожар.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Полтава, Кременчуг
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