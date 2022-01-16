Я раньше не видел такого стадиона: Шевченко попрощался с “Дженоа”

Теперь уже бывший главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко обратился к футболистам итальянского клуба.

Андрей Шевченко призвал футболистов клуба бороться за то, чтобы остаться в Серии А.



Об этом пишет Tutto Sport.

По словам Шевченко, за эти два месяца он с его штабом «сделали все, что могли», и ему «не стыдно смотреться в зеркало».

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«Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе. За свою карьеру я видел много стадионов во всех уголках мира. Но я никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис»: он необыкновенный, потому что необыкновенны болельщики «Дженоа», - сказал Шевченко.

Он призвал футболистов клуба бороться за то, чтобы остаться в Серии А ради болельщиков – ради «этих ребят, которые создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас в трудную минуту».

Как писали Власти, «Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера, не дожидаясь завершения контракта.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, Италия, Андрей Шевченко