НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
08:30 17 Января 2022 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Я раньше не видел такого стадиона: Шевченко попрощался с “Дженоа”

Теперь уже бывший главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко обратился к футболистам итальянского клуба.

Андрей Шевченко призвал футболистов клуба бороться за то, чтобы остаться в Серии А.

Об этом пишет Tutto Sport.

По словам Шевченко, за эти два месяца он с его штабом «сделали все, что могли», и ему «не стыдно смотреться в зеркало».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе. За свою карьеру я видел много стадионов во всех уголках мира. Но я никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис»: он необыкновенный, потому что необыкновенны болельщики «Дженоа», -  сказал Шевченко.

Он призвал футболистов клуба бороться за то, чтобы остаться в Серии А ради болельщиков – ради «этих ребят, которые создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас в трудную минуту».

Как писали Власти, «Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера, не дожидаясь завершения контракта.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: футбол, Италия, Андрей Шевченко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.01.2022 08:06
“Дженоа” уволила Шевченко с поста главного тренера, не дожидаясь завершения контракта
ТОР
06.12.2021 20:12
Шевченко объяснил третье подряд поражение “Дженоа”
ТОР
06.11.2021 14:21
Андрей Шевченко может возглавить итальянский клуб
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В ГБР рассказали, что хотели от Порошенко в аэропорту

10:24 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

На Полтавщине вспыхнула АЗС: микроавтобус влетел в емкость с газом

07:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина

16:53 Украина

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

10:15 Мир

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16 Мир

В Украине из-за непогоды обесточено более 1400 населенных пунктов

13:50 Украина

Новости | NetGameSlots.com