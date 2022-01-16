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09:32 17 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Невакцинированный и депортированный из Австралии Джокович приземлился в Дубае

Новак Джокович прибыл рано утром в понедельник, 17 января, в Дубай после после 13-часового перелета из Мельбурна.

Новак Джокович перед судебным заседанием в Мельбурне, Австралия, в воскресенье, 16 января 2022 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Не совсем понятно, куда Джокович планирует отправиться дальше. Теннисный турнир Dubai Duty Free, который Джокович выиграл в 2020 году, начнется только 14 февраля, отмечает агентство.

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Дубай, коммерческая столица Объединенных Арабских Эмиратов, не требует от приезжающих справок о вакцинации, но они должны показать отрицательный результат ПЦР-теста.

Как писали Власти, Федеральный суд Австралии оставил в силе решение правительства об аннулировании визы сербского теннисиста.

В начале января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии, но ему аннулировали визу из-за того, что он не прошел вакцинацию.

Несколько дней теннисист находился в отеле для мигрантов, но 10 января местный суд отменил аннулирование визы. Однако в пятницу, 14 января, министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес личное решение о повторном аннулировании визы Джоковича. Теннисиста поселили в другой отель для мигрантов, где он ожидал окончательного решения воскресного суда.

В понедельник, 17 января, он должен был сыграть свой первый матч на турнире.

Джокович выигрывал Australian Open девять раз. Последний раз – в прошлом году.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: теннис, Новак Джокович, Дубай
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