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11:15 17 Января 2022 37 Комментарии
Порошенко прибыл в суд: ему изберут меру пресечения
Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд, где началось заседание по избранию ему меры пресечения в рамках уголовного дела о госизмене.
Порошенко прибыл в Печерский суд
Возле здания суда собралась акция в его поддержку. Люди размахивают флагами с символикой партии “Евросолидарность” и флагами Украины. Также митингующие принесли с собой шины и бочки.
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Здание суда усиленно охраняют правоохранители.
Порошенко выступил перед своими сторонниками. Он поблагодарил собравшихся за поддержку и объявил о начале объединения демократической оппозиции.
Политик заявил, что враг находится у наших ворот, и пытается «расчленить Украину изнутри».
Тэги: Петр Порошенко
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