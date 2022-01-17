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Главная » Украина » Общество
11:15 17 Января 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Порошенко прибыл в суд: ему изберут меру пресечения

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд, где началось заседание по избранию ему меры пресечения в рамках уголовного дела о госизмене.

Порошенко прибыл в Печерский суд

Возле здания суда собралась акция в его поддержку. Люди размахивают флагами с символикой партии “Евросолидарность” и флагами Украины. Также митингующие принесли с собой шины и бочки.

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Здание суда усиленно охраняют правоохранители.

Порошенко выступил перед своими сторонниками. Он поблагодарил собравшихся за поддержку и объявил о начале объединения демократической оппозиции.

Митингующие под зданием Печерского суда

Митингующие под зданием Печерского суда

Политик заявил, что враг находится у наших ворот, и пытается «расчленить Украину изнутри».

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Тэги: Петр Порошенко
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