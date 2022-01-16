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Главная » Мир » Политика
11:36 17 Января 2022 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

Похлеще натовских: Лукашенко обвинил Украину в наращивании войск на границе с Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возле южных границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины.

Лукашенко возмутился украинскими военными возле границы с Беларусью

Об этом сообщило Белта. Свое заявление Лукашенко озвучил 17 января.

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«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны”, – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он отметил, что наращивание происходит под предлогам недопущения попадания в Украину мигрантов.

“ Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси», – отметил Лукашенко.

Он также добавил, что в Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье» с участием до 10 тыс. военнослужащих.

«То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны», – заключил Лукашенко.

Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году Беларусь возьмет курс на укрепление связей с братскими странами, среди которых назвал Украину.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: беларусь, мигранты, Алесандр Лукашенко
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