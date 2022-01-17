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12:30 17 Января 2022 Просмотров 1666   КомментариевКомментарии

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей и трактора.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять правоохранители

Об этом сообщает Telegram-канал «dtp.kiev.ua».

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В Киеве на улице Большая Колецая произошло масштабное ДТП — столкнулись автомобили «Skoda», «Renault», «BMW» и трактор.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Skoda» задел двигавшийся по обочине трактор, после чего автомобиль отбросило на центр дороги, где в него врезались автомобили «Renault» и «BMW».

В результате ДТП больше всех пострадал водитель «Skoda», его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Место происшествия

Остальные участники аварии отделались ушибами и несерьезными травмами.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, в масштабном ДТП под Харьковом столкнулись 5 машин: среди пострадавших – ребенок.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, киве, трактор, масштабное дтп
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