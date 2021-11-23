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12:43 17 Января 2022 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

В Запорожской области нашли тело 11-летнего мальчика, пропавшего в августе

Пропавший мальчик был найден убитым в дворе частного дома.

Ребенка разыскивали с конца августа 2021 года

Об этом сообщает «ZaБор».

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В Мелитопольском районе Запорожской области спустя пол года нашли ребенка, который был объявлен без вести пропавшим еще в августе 2021 года.

11-летний Самофалов Максим Андреевич вышел из дома 28 августа 2021 года около в 16:00 и не вернулся. Правоохранители вместе с волонтерами все это время безуспешно разыскивали мальчика, но найти его удалось только 16 января.

Сообщение о пропавшем ребенке

Тело ребенка было обнаружено на территории частного дома недалеко от Акимовки.

По неофициальным данным, мальчика держали в подвале дома, а затем убили двое мужчин 46 и 26 лет.

В местных СМИ сообщается, что мальчика убили двое рецидивистов, которые уже отбывали наказание в местах лишения свободы.

Ожидается официальный комментарий о произошедшем от правоохранителей.

Как ранее сообщали Власти, киевлянин изнасиловал 5-летнюю девочку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, ребенок, запорожская область
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