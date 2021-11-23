В Запорожской области нашли тело 11-летнего мальчика, пропавшего в августе
Пропавший мальчик был найден убитым в дворе частного дома.
Об этом сообщает «ZaБор».
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В Мелитопольском районе Запорожской области спустя пол года нашли ребенка, который был объявлен без вести пропавшим еще в августе 2021 года.
11-летний Самофалов Максим Андреевич вышел из дома 28 августа 2021 года около в 16:00 и не вернулся. Правоохранители вместе с волонтерами все это время безуспешно разыскивали мальчика, но найти его удалось только 16 января.
Тело ребенка было обнаружено на территории частного дома недалеко от Акимовки.
По неофициальным данным, мальчика держали в подвале дома, а затем убили двое мужчин 46 и 26 лет.
В местных СМИ сообщается, что мальчика убили двое рецидивистов, которые уже отбывали наказание в местах лишения свободы.
Ожидается официальный комментарий о произошедшем от правоохранителей.
Как ранее сообщали Власти, киевлянин изнасиловал 5-летнюю девочку.