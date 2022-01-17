НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

В ближайшие месяцы НАТО перебросит в Украину из Мексики многоцелевые вертолеты Ми-17.

Три вертолета привезут в Одессу по морю



Об этом сообщил Милитарный со ссылкой на документ Агентства по поддержке и поставке (NSPA).

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Пока агентство НАТО по поддержке и поставке ищет подрядчика для организации перевозки трех вертолетов. Согласно техническому заданию они должны быть доставлены из города Веракрус, расположенного в Мексике, в Одессу морским путем.

Груз будет готов не раньше 7 февраля. Отправление из Веракруса состоится через две недели после получения груза. Вертолеты должны попасть в Одессу максимум через 50 дней после отправки из Мексики.

Мексика эксплуатирует вертолеты российского производства. В разные времена закупались Ми-2, Ми-8Т, Ми-17, Ми-17-1В, Ми-17-В5, Ми-26, а также боевые Ми-24П.

Как сообщали Власти, администрация США подготовила новый дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с партнерами по НАТО возможность предоставления переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер».

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Тэги: НАТО, Мексика, вертолеты