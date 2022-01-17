На Ивано-Франковщине злоумышленник неудачно подорвал BMW: ему ампутировали руку. Видео
На окраине Ивано-Франковска злоумышленник травмировался при попытке взорвать автомобиль.
Об этом сообщает «GALKA.IF.UA».
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Поздно ночью в одном из дворов села Крыховцев, которое расположенное на окраине Ивано-Франковска произошел взрыв автомобиля «BMW X5″.
На месте происшествия работали правоохранители, которые предварительно установили, что взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства.
Также было установлено, что злоумышленник, который и установил взрывное устройство, приехал к «BMW» на такси, а позже обратился за медицинской помощью.
Причиной обращения стала травма, которую получил злоумышленник после взрыва устройства. Из-за достаточно серьезных повреждений, часть руки 20-летнего пострадавшего пришлось ампутировать.
В полиции Прикарпатья редакции подтвердили факт произошедшего и пообещали прокомментировать инцидент позже.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на детской площадке прогремел взрыв.