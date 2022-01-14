На Харьковщине мать не пускала домой 11-летнюю дочь
Жительницу харьковской области лишат родительских прав за то, что она не пускала домой свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщается на странице Полицейских офицеров общин Харьковской области в Facebook.
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В поселке городского типа Рогань Харьковской области учителям местной гимназии стало известно, что по непонятным причинам 11-летнюю ученицы учебного заведения родители не пускают домой.
Учителя обратились с этой информацией к правоохранителям, которые для проверки посетили родителей девочки. Как выяснилось домой ее не пускает мама, с которой девочка проживает вдвоем.
О причинах инцидента не сообщается, однако известно, что девочку временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.
В настоящее время решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.
Как ранее сообщали Власти, в Кривом Роге мужчина два года насиловал свою дочь.