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13:51 17 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Харьковщине мать не пускала домой 11-летнюю дочь

Жительницу харьковской области лишат родительских прав за то, что она не пускала домой свою 11-летнюю дочь.

Девочка вместе с правоохранителями

Об этом сообщается на странице Полицейских офицеров общин Харьковской области в Facebook.

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В поселке городского типа Рогань Харьковской области учителям местной гимназии стало известно, что по непонятным причинам 11-летнюю ученицы учебного заведения родители не пускают домой.

Учителя обратились с этой информацией к правоохранителям, которые для проверки посетили родителей девочки. Как выяснилось домой ее не пускает мама, с которой девочка проживает вдвоем.

О причинах инцидента не сообщается, однако известно, что девочку временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.

В настоящее время решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.

Как ранее сообщали Власти, в Кривом Роге мужчина два года насиловал свою дочь.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ребенок, Харьковская область, родительские права
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