В Киеве зафиксировали рекорд скорости ветра
В столице Украины зафиксировали максимальную скорость ветра за последние 50 лет.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
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В Киеве скорость ветра достигла рекордных 23 м/с или 83 км/ч. Эти показатели превысили последнее максимальное значение скорости ветра в украинской столице, которое было зарегистрировано больше чем пол века назад – в 1966 году.
Тогда, максимальным значением являлась скорость ветра 20 м/с.
Исторический максимум скорости ветра для Киева был поставлен в 20 марта 1881 года и все еще не побит. Тогда, по уточненным данным, скорость ветра в столице Украины составила 25 м/с.
Как ранее сообщали Власти, в 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов.