Лукашенко подарил журналистам свитшоты с задницей своей собаки

Президент Беларуси поддержал журналистов, против которых были введены западные санкции, свитшотами со своей собакой Умкой.

Свитшот показал один из журналистов, получивший подарок от Лукашенко



Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», — передает «Lenta.ru».

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На приеме посвященном старому Новому году самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался утешить журналистов, против которых Запад ввел санкции.

Подсакнкционным журналистам Лукашенко вручил свитшоты, на которых изображена собака Лукашенко Умка. Собака нарисована видом сзади, с фразой «Подавитесь вы этими санкциями», которая размещена ниже рисунка. Свитшоты показал один из журналистов, получивший подарок от Лукашенко.

На приеме присутствовали множество влиятельных журналистов республики Беларусь, среди которых были замечены председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев, зампредседателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик, журналист этого же СМИ Людмила Гладкая, журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Ранее, против некоторых журналистов Беларуси были введены санкции со стороны стран Запада. По мнению Евросоюза, журналисты попавшие в санкционный список способствовали и продолжают способствовать репрессиям, и нарушения прав человека.

Как ранее сообщали Власти, Беларусь пригрозила Западу мощными ответными санкциями.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: санкции, Лукашенко, журналисты, беларусь, одежда