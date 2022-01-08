Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев предположил, что экс-президент республики Нурсултан Назарбаев либо серьезно болен и находится в коме, либо уже умер.

Назарбаев ни разу не показался на людях за долгое время



Об этом он заявил в интервью Haqqin. Он напомнил заявление пресс-секретаря Назарбаева о том, что бывший глава государства находится в Нур-Султане.

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«Но если принять во внимание тот факт, что во время кризисной ситуации в стране Назарбаев ни разу не появился на публике, можно предположить, что Елбасы либо серьезно болен и находится в коме, либо, как заявил на днях Владимир Жириновский, уже умер», — сказал Мусаев.

Как сообщали Власти, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на происходящее в стране, но сам на публике не показался – якобы его слова озвучил пресс-секретарь.

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Тэги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев