Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

Взрывная волна от извержения подводного вулкана в Королевстве Тонго несколько раз обогнула земной шар.

Первый скачок на приборах в Украине зафиксирован вечером 15 января около 21 часов по местному времени



Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на своей странице в Facebook.

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Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, извержение которого произошло 15 января в тихоокеанском Королевстве Тонга, выбросил столб пепла и других продуктов извержения на высоту 20 км над уровнем моря.

Извержение сопровождалось разрядами молний, а сам эпицентр был зафиксирован множеством спутников, в том числе и космическим аппаратом Himawari-8, который сфотографировал вулкан в разных диапазонах.

В Нукуалофи, столице Тонга, были слышны громкие взрывы, с неба падали мелкие камни и пепел. Из-за взрыва и начавшихся после извержения землетрясений, возникли волны цунами, высотой 1 – 4 метра, обрушившиеся на остров Тонга и даже дошедшие до Японии.

В публикации центра гидрометеорологии отмечается, последствия взрыва подводного вулкана ощущались по всему миру — звуки взрыва были слышны от северной Америки до территории Аляски, которая расположена почти в 10 000 км от вулкана.

Ударная волна, которая распространилась по планете после извержения успела обогнуть земной шар дважды. Это подтверждается многочисленными измерениями цифровых барометров во многих странах, в том числе и Украины.

На четырех графиках приведены скачки атмосферного давления на частных метеостанциях Харкьовской области: в Харькове, Дергачах, Сахновщине и Вертиевке.

Первый скачок на приборах в Украине зафиксирован вечером 15 января около 21 часов по местному времени, то есть примерно через 15 часов после наиболее мощной фазы извержения. Второй скачок давления произошел уже ночью 16 января, свидетельствующий о том, что ударная волна дошла до Украины повторно.

Расстояние от вулкана Хунга-Тонга до Харьковской области составляет 18 тысяч километров, что позволяет легко определить скорость с которой ударная волна дошла до Украины — она составила 1100 км/ч.

Конечно, на таком расстоянии и столь слабые изменения в атмосферном давлении человеку заметить практически невозможно.

Как ранее сообщали Власти, видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. После чего Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Харьковская область, Вулкан, извержение, гидрометеорологический центр, тонго