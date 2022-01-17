Чи можна жити без гідності? Приклад із Сумської області

Зазвичай, той хто гучніше всіх кричить при моральні принципи та норми, сам же їх і порушує.

Зазвичай, той хто гучніше всіх кричить при моральні принципи та норми, сам же їх і порушує. І, на жаль, ця теза доволі часто знаходить своє підтвердження у житті.

Один із таких прикладів – Даниїл Маландій, противник реформи лісової галузі, якого підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною.

Поки він продовжує переконувати у своїй чесності та порядності поліція вже викрила близько 10 нелегальних товарних бірж, які є його власністю.

Але зараз не будемо про політику, економіку, деревину і тому подібне. Розкажемо про те, як людина протягом десятиліть може нахабно грабувати не лише державу, а й власну родину – дружину та доньку, яка одного разу замість татусевої любові та підтримки, опиналася на вулиці.

Про все по-порядку. 21 вересня 2001 року створили нову родину Алла та Даниїл Маландій. Трішки пізніше у них народилась донечка, яку назвали Діаною. Родина придбали земельні ділянки, почали будувати власний будинок, про який колись так мріяли. Як думаєте на кого були оформлені нотаріальні посвідчення договорів купівлі-продажу? Правильно! Звичайно на Даниїла Михайловича.

І здавалось би, нічого страшного, але пройшли роки – від щасливої родини не залишилось ані сліду. Аби донечка жила в гарних умовах Алла все ж проживала на одній території з колишнім чоловіком.

В листопаді 2012 року, коли жінка з дитиною ввечері повернулися додому, вони не змогли потрапити до будинку, так як Даниїл змінив замки на вхідні двері. І жінка з маленькою Діанкою фактично залишилась на вулиці.

Далі був не найкращий період – всі спроби мирно домовитись про розподіл майна з Маландієм виявились марними. Він зовсім не хотів брати участі у вихованні доньки та забезпечувати її.

Алла з відчаю подала до суду. Але тут адвокати її колишнього чоловіка зробили свою справу і її позовну заяву задовольнили лише частково. Вражаюче, що Данііл судився навіть за побутову техніку. При цьому, сам «батько» має чималий автопарк, в т.ч. марки BMW, але які обслуговуються на підконтрольних йому юридичних особах.

Маленькій Діані з мамою суд допоміг повернутися до рідного будинку, але чи можна після такого називати рідним татом людину, яка покинула тебе на призволяще?! Чи можна взагалі називатись чоловіком після такого?

Мораль цієї розповіді така: не може людина, яка опустилася до того, що з власної волі відмовилася від дитини, а потім ще й ділила з нею майно в суді, розповідати про свою порядність та про те, що його репутації хтось хоче завдати шкоди. Такого удару по ній як він сам не завдасть уже ніхто, навіть якщо дуже постарається.

Деталі у судовому рішенні.

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