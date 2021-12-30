НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
23:39 17 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

Ученые обнаружили старейшую в мире социальную сеть, которая существовала 50 тысяч лет назад и простиралась на тысячи миль на юге и востоке Африки.

Вот так традиционно изготавливаются бусы из скорлупы страусиных яиц.

Об этом сообщает The Guardian.

Эта древняя сеть социальных связей основывалась на обмене и торговле бусами, сделанными из скорлупы страусиных яиц. Анализ украшений показал, что люди обмениваясь бусами, тем самым как бы передавали друг другу символические сообщения и укрепляли общественные связи, пишет газета.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Немецкие ученые из Института истории человечества им. Макса Планка изучили полторы тысячи таких бусин, обнаруженных в трех десятках мест на юге и востоке Африки.

Сравнив размер и форму бусинок ученые выяснили, что около 50 тысяч лет назад люди на юге и востоке Африки начали делать из страусовой скорлупы почти одинаковые бусы.

Однако эти группы находились друг от друга на огромном расстоянии, что предполагает существование социальной сети, растянувшейся на тысячи миль и соединяющей людей в отдаленных регионах.

Но первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 тысяч лет назад подобные бусы исчезли в Южной Африке, но сохранились на востоке континента. Ученые предполагают, что это было вызвано климатическими изменениями.

Бусы из скорлупы страусиных яиц являются одним из старейших в мире украшений.

Ранее Власти писали, что археологи нашли в Африке самое древнее в мире украшение, возраст которого составляет почти 150 тысяч лет.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Африка, социальная сеть, археология
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.12.2021 02:17
Учёные нашли останки людей, которых накрыло цунами 3600 лет назад
ТОР
23.12.2021 20:08
У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет
ТОР
21.12.2021 21:17
Археологи нашли легендарный храм Геракла
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

15:42 Мир

Россия может атаковать Украину на днях, – глава Бюро нацбезопасности Польши

13:16 Мир

НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

12:35 Мир

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Новости | NetGameSlots.com