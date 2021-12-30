В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

Ученые обнаружили старейшую в мире социальную сеть, которая существовала 50 тысяч лет назад и простиралась на тысячи миль на юге и востоке Африки.

Вот так традиционно изготавливаются бусы из скорлупы страусиных яиц.



Об этом сообщает The Guardian.

Эта древняя сеть социальных связей основывалась на обмене и торговле бусами, сделанными из скорлупы страусиных яиц. Анализ украшений показал, что люди обмениваясь бусами, тем самым как бы передавали друг другу символические сообщения и укрепляли общественные связи, пишет газета.

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Немецкие ученые из Института истории человечества им. Макса Планка изучили полторы тысячи таких бусин, обнаруженных в трех десятках мест на юге и востоке Африки.

Сравнив размер и форму бусинок ученые выяснили, что около 50 тысяч лет назад люди на юге и востоке Африки начали делать из страусовой скорлупы почти одинаковые бусы.

Однако эти группы находились друг от друга на огромном расстоянии, что предполагает существование социальной сети, растянувшейся на тысячи миль и соединяющей людей в отдаленных регионах.

Но первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 тысяч лет назад подобные бусы исчезли в Южной Африке, но сохранились на востоке континента. Ученые предполагают, что это было вызвано климатическими изменениями.

Ранее Власти писали, что археологи нашли в Африке самое древнее в мире украшение, возраст которого составляет почти 150 тысяч лет.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Африка, социальная сеть, археология