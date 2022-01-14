В Днепре подростки пытались изнасиловать 12-летнюю: родители попросили полицию не вмешиваться

В одном из районов Днепра группа подростков попыталась изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области. Инцидент произошел 16 января.

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В днепровском жилом массиве Тополь-2 группа подростков попыталась изнасиловать 12 летнюю девочку. Четверо парней окружили и не отпускали девочку, но в последний момент ей удалось вырваться и убежать.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно разыскали подростков, а также потерпевшую вместе с ее родителями. Правоохранители побеседовали с каждой из сторон, однако возбуждать уголовное дело не стали.

По их словам, родители вместе с подростками самостоятельно урегулировали вопрос, и в помощи полиции они не нуждаются.

Подробности происшествия и состояние пострадавшей девочки не сообщается.

Как ранее сообщали Власти, киевлянин изнасиловал 5-летнюю девочку.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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