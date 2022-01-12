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Главная » Мир » Общество
18:27 17 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Из-за “Омикрона” у одного человека в Пекине заблокировали офисное здание с сотрудниками

Решение закрыть офис было принято после того, как в субботу, 15 января, одна из сотрудниц дала положительный результат на «Омикрон». Это первый зарегистрированный в городе случай.

Мужчина проходит тестирование в мобильном центре в Пекине 16 января.

Об этом сообщает CNN.

Женщина, у которой выявили «Омикрон», не покидала столицу в течение последних 14 дней, что может указывать на то, что «Омикрон» уже распространился в китайской столице, пишет агентство.

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Тем не менее, людей из офисного здания не будут выпускать несколько дней. Через тщательно охраняемый вход в помещение уже доставили коробки с подушками и постельными принадлежностями.

В Китае в преддверии Олимпиады действует политика «нулевой терпимости» к COVID-19 – вводятся строгие ограничения при первых же случаях заражения коронавирусом.

Как писали Власти, на прошлой неделе в крупном портовом городе Тяньцзинь была зафиксирована вспышка заражения штаммом «Омикрон». Этот город находится всего в 30 минутах езды от китайской столицы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, Пекин, штамм омикрон
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