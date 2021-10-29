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Главная » Мир » Политика
06:07 18 Января 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

Великобритания поставит в Украину новое противотанковое оружие

Великобритания поставит Украине новое легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение со стороны России».

Бен Уоллес сообщил о поставке Украине противотанкового вооружения

Об этом сообщила  The Guardian со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

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«Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых оборонительных систем вооружений», — сказал Уоллес в понедельник, 17 января, в Палате общин.

Он добавил, что в Украину отправится и группа британских военных, которые помогут украинцам освоить новое оружие.

Министр обороны подчеркнул, что речь идет именно об оборонительном оружии.

«Эта поддержка касается средств малой дальности и явно оборонительных вооружений; они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России; они должны использоваться в целях самообороны», — уточнил Уоллес.

В британском ведомстве не уточнили ни вид вооружения, ни его количество.

Тем не менее, эксперты заявили, что поставляемое оружие, вероятно, будет ручным легким противотанковым гранатометом следующего поколения с дальностью в несколько сотен метров, предназначенным для борьбы с тяжелой танковой армией России.

Они обладают аналогичными возможностями, как и противотанковые ракеты Javelin, поставляемые США в Украину с 2018 года, но несколько уступают им.  Теоретически такое оружие способно уничтожить танк, ударив по нему сверху.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил в Twitter Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения.

«Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противотанковыми оружейными системами защиты! Спасибо нашему другу Бену Уоллесу за отличное выступление в Британском парламенте», – написал министр.

Как писали Власти, в конце декабря администрация президента Байдена без лишней огласки санкционировала выделение Украине дополнительной военной помощи. Это решение было принято всего за несколько недель до того, как США и Россия должны были начать переговоры. В частности, речь идет о поставках стрелкового вооружения и боеприпасов, средств связи, медицинского оборудования.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не исключила возможности отправки оружия Украине, поскольку Россия стягивает войска к ее восточной границы.

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Тэги: оружие, Великобритания
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