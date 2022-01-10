Канада отправила в Украину бойцов из полка спецопераций

Канада отправила в Украину группу спецназовцев из полка специальных операций на фоне растущей напряженности между НАТО и Россией.

Канадские спецназовцы отправились в Украину 9 января



Об этом сообщило Global News. По информации издания, военные отправились из Канады еще 9 января.

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Присутствие канадских спецслужб является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

Подразделению также было поручено помочь в разработке планов эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.

«(Командование канадских сил специальных операций) является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины», — написала майор Эмбер Бино, пресс-секретарь командования специальных операций, в заявлении для Global News.

Пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино отметил, что канадский спецназ с 2020 года проводит подготовку и инструктаж для украинских коллег, хотя источники сообщили Global News, что цель последнего контингента – не тренировки.

Как сообщали Власти, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не исключила возможности отправки оружия Украине, поскольку Россия стягивает войска к ее восточной границы.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

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