Россия эвакуировала из Украины семьи дипломатов на фоне угрозы вторжения

За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на украинской границе Россия начала опустошать свое посольство в Киеве.

Россия вывезла из Украины семьи дипломатов из посольства



Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его информации, 5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву.

Еще около 30 человек в последующие несколько дней покинули посольство в Киеве и консульство во Львове. Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано готовиться к отъезду из Украины.

Издание отметило, что эвакуация семей дипломатов может как означать реальную подготовку к вторжению, так и быть пропагандистским трюком для повышения ставок в переговорах с США и НАТО.

Как сообщали Власти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия разместила свои войска у границы с Украиной в качестве меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к рубежам РФ.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия, Россия - страна агрессор