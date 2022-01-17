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Главная » Украина » Политика
07:52 18 Января 2022 Просмотров 160   КомментариевКомментарии

Россия эвакуировала из Украины семьи дипломатов на фоне угрозы вторжения

За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на украинской границе Россия начала опустошать свое посольство в Киеве.

Россия вывезла из Украины семьи дипломатов из посольства

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ.

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По его информации, 5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву.

Еще около 30 человек в последующие несколько дней покинули посольство в Киеве и консульство во Львове. Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано готовиться к отъезду из Украины.

Издание отметило, что эвакуация семей дипломатов может как означать реальную подготовку к вторжению, так и быть пропагандистским трюком для повышения ставок в переговорах с США и НАТО.

Как сообщали Власти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия разместила свои войска у границы с Украиной в качестве меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к рубежам РФ.

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Тэги: Россия, Россия - страна агрессор
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