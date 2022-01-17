Россия эвакуировала из Украины семьи дипломатов на фоне угрозы вторжения
За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на украинской границе Россия начала опустошать свое посольство в Киеве.
Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ.
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По его информации, 5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву.
Еще около 30 человек в последующие несколько дней покинули посольство в Киеве и консульство во Львове. Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано готовиться к отъезду из Украины.
Издание отметило, что эвакуация семей дипломатов может как означать реальную подготовку к вторжению, так и быть пропагандистским трюком для повышения ставок в переговорах с США и НАТО.
Как сообщали Власти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия разместила свои войска у границы с Украиной в качестве меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к рубежам РФ.