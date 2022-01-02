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Главная » Мир » Общество
08:18 18 Января 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В Греции всех невакцинированных до 60 лет будут ежемесячно штрафовать

С понедельника, 17 января в Греции введены новые правила: пожилым людям, не прошедшим вакцинацию, грозит штраф в размере 50 евро в январе, а затем ежемесячно – в размере 100 евро.

Около 69% ​​жителей Греции полностью вакцинированы.

Об этом сообщает Associated Press.

Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что штрафы будут взиматься через налоговую инспекцию, а деньги пойдут на финансирование государственных больниц.

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«Возрастной фактор важен из-за его влияния на систему общественного здравоохранения», – сказал министр в интервью Open TV.

Около 69% из 10,7 млн ​​жителей Греции полностью вакцинированы, что чуть ниже среднего показателя по ЕС (70,3%). Смертность от COVID-19 и ежедневные госпитализации в Греции увеличились после появления штамма «Омикрон».

Ранее Власти писали, что в Греции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Греция, вакцинация, пандемия COVID-19
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