В Греции всех невакцинированных до 60 лет будут ежемесячно штрафовать

С понедельника, 17 января в Греции введены новые правила: пожилым людям, не прошедшим вакцинацию, грозит штраф в размере 50 евро в январе, а затем ежемесячно – в размере 100 евро.

Около 69% ​​жителей Греции полностью вакцинированы.



Об этом сообщает Associated Press.

Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что штрафы будут взиматься через налоговую инспекцию, а деньги пойдут на финансирование государственных больниц.

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«Возрастной фактор важен из-за его влияния на систему общественного здравоохранения», – сказал министр в интервью Open TV.

Около 69% из 10,7 млн ​​жителей Греции полностью вакцинированы, что чуть ниже среднего показателя по ЕС (70,3%). Смертность от COVID-19 и ежедневные госпитализации в Греции увеличились после появления штамма «Омикрон».

Ранее Власти писали, что в Греции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет.

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Тэги: Греция, вакцинация, пандемия COVID-19