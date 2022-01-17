В Украине более 8,5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки по данным на утро 18 января в Украине зарегистрировали 8 558 случаев COVID-19, умерло от болезни 188 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 811 детей и 304 медицинских работника.
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Госпитализировали с болезнью 1125 украинцев, в то время как ее победили 5761 пациент.
Лидером по суточной заболеваемости вновь стал Киев – 972 случая, за ним идут Львовская – 870 и Харьковская – 678 области.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 972;
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Винницкая область – 372;
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Волынская область – 142;
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Днепропетровская область – 286;
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Донецкая область – 365;
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Житомирская область – 58;
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Закарпатская область – 230;
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Запорожская область – 188;
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Ивано-Франковская область – 640;
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Киевская область – 345;
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Кировоградская область – 61;
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Луганская область – 207;
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Львовская область – 870;
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Николаевская область – 148;
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Одесская область – 350;
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Полтавская область – 473;
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Ривненская область – 370;
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Сумская область – 384;
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Тернопольская область – 282;
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Харьковская область – 678;
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Херсонская область – 58;
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Хмельницкая область – 239;
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Черкасская область – 214;
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Черновицкая область – 475;
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Черниговская область – 151.
Как сообщали Власти, за предыдущие сутки по информации на утро 17 января в Украине официально подтвердили 5072 случая COVID-19, умерло от болезни 78 человек.