В Украине более 8,5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки по данным на утро 18 января в Украине зарегистрировали 8 558 случаев COVID-19, умерло от болезни 188 человек.

В Украине зафиксировано за сутки 8 558 случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 811 детей и 304 медицинских работника.

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Госпитализировали с болезнью 1125 украинцев, в то время как ее победили 5761 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости вновь стал Киев – 972 случая, за ним идут Львовская – 870 и Харьковская – 678 области.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ривненская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

Как сообщали Власти, за предыдущие сутки по информации на утро 17 января в Украине официально подтвердили 5072 случая COVID-19, умерло от болезни 78 человек.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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