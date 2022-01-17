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Главная » Украина » Общество
08:16 18 Января 2022 Просмотров 174   КомментариевКомментарии

В Украине более 8,5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки по данным на утро 18 января в Украине зарегистрировали 8 558 случаев COVID-19, умерло от болезни 188 человек.

В Украине зафиксировано за сутки 8 558 случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 811 детей и 304 медицинских работника.

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Госпитализировали с болезнью 1125 украинцев, в то время как ее победили 5761 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости вновь стал Киев – 972 случая, за ним идут Львовская – 870 и Харьковская – 678 области.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 972;

  • Винницкая область – 372;

  • Волынская область – 142;

  • Днепропетровская область – 286;

  • Донецкая область – 365;

  • Житомирская область – 58;

  • Закарпатская область – 230;

  • Запорожская область – 188;

  • Ивано-Франковская область – 640;

  • Киевская область – 345;

  • Кировоградская область – 61;

  • Луганская область – 207;

  • Львовская область – 870;

  • Николаевская область – 148;

  • Одесская область – 350;

  • Полтавская область – 473;

  • Ривненская область – 370;

  • Сумская область – 384;

  • Тернопольская область – 282;

  • Харьковская область – 678;

  • Херсонская область – 58;

  • Хмельницкая область – 239;

  • Черкасская область – 214;

  • Черновицкая область – 475;

  • Черниговская область – 151.

Как сообщали Власти, за предыдущие сутки по информации на утро 17 января в Украине официально подтвердили 5072 случая COVID-19, умерло от болезни 78 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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