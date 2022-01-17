США не передумали отключать Россию от SWIFT в случае ее агрессии

США не исключают любых санкций в отношении России в случает вторжения в Украину, в том числе отключения ее от международной платежной системы SWIFT.

США до сих пор не исключают возможность отключения России от системы SWIFT.



Об этом написала корреспондент Fox News в Белом доме Джэки Хайнрич в своем Twitter.

Представитель Белого дома подчеркнул, что администрация США продолжает консультации с союзниками, рассматривая при этом все возможные санкции.

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“Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину”, – сказал представитель Совета национальной безопасности США.

Как писали Власти, немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что отключение России от системы SWIFT больше не рассматривается, так как этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: санкции, США, SWIFT