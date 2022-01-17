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09:44 18 Января 2022 Просмотров 262   КомментариевКомментарии

В 5 раз превышают скорость звука: всплыли подробности о ракетах Ким Чен Ына

Две баллистические ракеты КНДР, выпущенные в сторону Японского моря утром в понедельник, 17 января, пролетели со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Северокорейская ракета, запущенная с железнодорожной платформы.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты поочередно выпустили в 8:50 и 8:54 по местному времени. Они пролетели около 380 км на высоте 42 км.

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Что касается типа ракет, то южнокорейские военные изучают «различные варианты». Не исключено, что это были ракеты KN-23, созданные по образцу российской баллистической ракеты «Искандер».

Некоторые эксперты высказали предположение, что эти ракеты могут быть северокорейской версией американской ATACMS, получившей в КНДР название KN-24.

Источник агентства подчеркнул, что южнокорейская армия обладает «возможностями как для обнаружения, так и для перехвата рассматриваемых ракет, и постоянно укрепляют свою систему для реагирования на них».

Как писали Власти, в понедельник, 17 января, Северная Корея запустила в море две баллистические ракеты. Это был уже четвертый с начала года запуск ракет в КНДР.

В ответ на последние испытания Вашингтон призвал Северную Корею «прекратить свою незаконную и дестабилизирующую деятельность». В телефонном разговоре с официальными лицами Южной Кореи и Японии спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким выразил обеспокоенность по поводу ракетных запусков и призвал Пхеньян вернуться к диалогу «без предварительных условий».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, баллистические ракеты
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