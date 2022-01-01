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Главная » Украина » Общество
09:40 18 Января 2022 Просмотров 392   КомментариевКомментарии

В Украине уже четыре “оранжевые” области, еще три на подходе

В Украине резко ухудшились COVID-показатели, а «оранжевая» зона карантина распространилась на четыре области.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Ведомство обновило индикаторы уровня эпидопасности регионов Украины.

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Таким образом, по состоянию на 18 января  в «оранжевой» зоне оказались такие области:

  • Ивано-Франковска – три критических показателя (выявление новых случаев, уровень и динамика госпитализаций),

  • Ривненская – критический показатель выявления новых случаев,

  • Сумская – критический показатель выявления новых случаев,

  • Черновицкая – критический показатель выявления новых случаев.

Кроме того, по показателю новых случаев к критической отметке приближаются еще три области – Тернопольская, Харьковская и Черниговская.

Индикаторы уровней эпидопасности на 18 января

Индикаторы уровней эпидопасности на 18 января

Как сообщали Власти, за прошедшие сутки по данным на утро 18 января в Украине зарегистрировали 8 558 случаев COVID-19, умерло от болезни 188 человек.

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Тэги: карантин, covid-19
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