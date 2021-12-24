В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины.

В российском МИДе опровергли информацию об эвакуации послов из Украины



Об этом сообщило «РИА Новости». В ведомстве подчеркнули, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

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«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», – сказано в сообщении МИД РФ.

Как сообщали Власти, американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ сообщило, что за неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на украинской границе Россия начала опустошать свое посольство в Киеве.

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