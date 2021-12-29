Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах
Жена президента Украины Елена Зеленская с семьей после Нового года улетела отдыхать на Сейшельские острова.
Об этом сообщил в эфире телеканала Украина 24 экс-генпрокурор Юрий Луценко.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
“Семья Зеленского сейчас отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, и скоро все услышат”, – сказал Луценко
Кроме того, издание “Страна” со ссылкой на свой источник, близкий к супруге главы государства также подтвердило, что семья президента отдыхает на островах.
Елена Зеленская якобы улетела туда с детьми, родителями и друзьями.
Как сообщали Власти, 10 января президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях первое фото в новом году с рабочего кабинета. Но оказалось, что это старый снимок, сделанный в ноябре прошлого года.
Это дало повод предположить, что глава государства находится не в стране. Тогда появилась информация о его отдыхе на Сейшельских островах. Но эти данные не подтвердились.