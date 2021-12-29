Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

Жена президента Украины Елена Зеленская с семьей после Нового года улетела отдыхать на Сейшельские острова.

Елена Зеленская с семьей и друзьями отдыхает на Сейшелах



Об этом сообщил в эфире телеканала Украина 24 экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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“Семья Зеленского сейчас отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, и скоро все услышат”, – сказал Луценко

Кроме того, издание “Страна” со ссылкой на свой источник, близкий к супруге главы государства также подтвердило, что семья президента отдыхает на островах.

Елена Зеленская якобы улетела туда с детьми, родителями и друзьями.

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Как сообщали Власти, 10 января президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях первое фото в новом году с рабочего кабинета. Но оказалось, что это старый снимок, сделанный в ноябре прошлого года.

Это дало повод предположить, что глава государства находится не в стране. Тогда появилась информация о его отдыхе на Сейшельских островах. Но эти данные не подтвердились.

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