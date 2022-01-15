В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

Минздрав Украины на основании наблюдения за подтвержденными случаями заражения штаммом коронавируса “Омикрон” выделил пять главных, наиболее характерных симптомов, встречающихся у большинства больных.

Наиболее характерным симптомом "Омикрона" назван насморк



Соответствующую информацию опубликовали в Telegram Минздрава.

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Наиболее распространенными проявлениями заражения “Омикроном” являются:

насморк (73%),

головная боль (67,5%),

усталость (63,5),

чихание (60%),

боль в горле (59,6%).

Медики также отметили, что симптомы “Омикрона” не особенно отличаются от господствующей в Украине “Дельты”.

В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается:

кашель (43,5%),

хриплый голос (35,7%),

озноб или дрожь (30%),

лихорадка (29,4%),

потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

В Минздраве подчеркнули, что из-за стремительного распространения “Омикрона” наибольшей опасности подвергаются те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.

Также украинцам напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен направить на тестирование на COVID-19.

До получения его результатов следует избегать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщали Власти, в США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса «Омикрон», появляющиеся на коже, губах и ногтях, при которых следует как можно быстрее обратиться к врачу.

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Тэги: covid-19, Омикрон