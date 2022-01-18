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12:05 18 Января 2022 43 Комментарии
В Киев завтра внезапно прилетит госсекретарь США Блинкен
В Киев 19 января с официальным визитом прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен прилетит в Киев 19 января
Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на свои источники. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна.
Издание предположило, что, вероятнее всего, будут обсуждаться вопросы «безопасности Украины в связи со стягиванием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ».
Как сообщали Власти, в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.
Тэги: США, Энтони Блинкен
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