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Главная » Мир » Политика
12:05 18 Января 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

В Киев завтра внезапно прилетит госсекретарь США Блинкен

В Киев 19 января с официальным визитом прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен прилетит в Киев 19 января

Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на свои источники. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна.

Издание предположило, что, вероятнее всего, будут обсуждаться вопросы «безопасности Украины в связи со стягиванием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ».

Как сообщали Власти, в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, Энтони Блинкен
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