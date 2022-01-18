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Главная » Мир » Общество
12:40 18 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британские самолеты доставили в Украину противотанковое оружие: им пришлось облетать Германию

Британские военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи Соединенного Королевства.

Два британских военно-транспортных самолета доставили в Украину оружие

Об этом сообщил Ukrmilitary со ссылкой на журналиста издания UK Defence Journal Джорджа Эллисона.

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Он отметил, что самолеты Королевских ВВС были вынуждены облететь воздушное пространство Германии, отказавшейся поставлять Украине оборонное оружие.

Самолеты доставили «легкое противотанковое вооружение», которое Великобритания решила передать украинской армии в свете «все более угрожающего» поведения России.

Данные сервиса Flightradar24

Данные сервиса Flightradar24

Как сообщали Власти, об этом 17 января в Палате общин заявил министр обороны Бен Уоллес во время доклада по ситуации в Украине.

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Тэги: оружие, Великобритания
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