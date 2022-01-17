Я пенсионер на отдыхе: Назарбаев впервые с начала протестов выступил с заявлением
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, в котором подчеркнул отсутствие конфликта в казахских элитах.
Обращение Назарбаева опубликовано на канале Елбасы в Youtube.
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Он подчеркнул, что находится на пенсии, живет в столице и никуда не уезжал.
«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны» – подчеркнул экс-президент.
Он также напомнил, что в 2019 году передал полномочия президента Токаеву и с тех пор числится почетным пенсионером.
“Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать”, – заявил Назарбаев.
Он также вспомнил январские протесты, которые потрясли страну, выразил соболезнование родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
Как сообщали Власти, бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев предположил, что экс-президент республики Нурсултан Назарбаев либо серьезно болен и находится в коме, либо уже умер.