В Киеве приземляется еще один британский самолет с оружием: снова облетал Германию

В Киеве приземляется еще один военно-транспортный самолет Британии Boeing C-17A предположительно с оружием.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

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Борт, как и два предыдущих военно-транспортных самолета с противотанковым вооружением, облетел территорию Германии, сделав солидный крюк.

Судя по данным сервиса, Boeing C-17A приземлится в “Борисполе”.

Как сообщали Власти, британские военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи Соединенного Королевства.