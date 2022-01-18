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14:33 18 Января 2022 328 Комментарии
В Киеве приземляется еще один британский самолет с оружием: снова облетал Германию
В Киеве приземляется еще один военно-транспортный самолет Британии Boeing C-17A предположительно с оружием.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
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Борт, как и два предыдущих военно-транспортных самолета с противотанковым вооружением, облетел территорию Германии, сделав солидный крюк.
Судя по данным сервиса, Boeing C-17A приземлится в “Борисполе”.
Как сообщали Власти, британские военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи Соединенного Королевства.
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